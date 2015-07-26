80 طالبًا يتقدمون بأوراقهم فى تنسيق المرحلة الأولى للثانوية بجامعة المنيا

شهد فرع مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة المنيا، إقبالاً متوسطاً من طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الأولى، حيث بلغ عدد المتقدمين لليوم الثانى 80 طالباً وطالبة، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين في اليوم الأول 110 طالباً وطالبة.

وعلي صعيد آخر، وافق الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا على زيادة أعداد الإخصائيين من مدخلي البيانات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لمكتب التنسيق في المرحلة الأولي، وذلك لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات والاختيار الصحيح لرغبات الطلاب للكيلات بما تتناسب مع مجموعهم.

وأكد الدكتور أبو المجد فى تصريحات له، أن الجامعة أعدت 3 معامل إلكترونية للتنسيق بالجامعة يتم استخدام معمل يضم 40 جهازًا إلكترونيًا بمدينة الطلبة بالاخصاص في قاعة مكيفة تم إعدادها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور.

وما زالت الأعداد تتوافد علي المعمل دون أي شكاوى من الطلاب.

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