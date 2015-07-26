أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

80 طالبًا يتقدمون بأوراقهم فى تنسيق المرحلة الأولى للثانوية بجامعة المنيا

Google+ Print
80 طالبًا يتقدمون بأوراقهم فى تنسيق المرحلة الأولى للثانوية بجامعة المنيا 80 طالبًا يتقدمون بأوراقهم فى تنسيق المرحلة الأولى للثانوية بجامعة المنيا
شهد فرع مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة المنيا، إقبالاً متوسطاً من طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الأولى، حيث بلغ عدد المتقدمين لليوم الثانى 80 طالباً وطالبة، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين في اليوم الأول 110 طالباً وطالبة.

وعلي صعيد آخر، وافق الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا على زيادة أعداد الإخصائيين من مدخلي البيانات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لمكتب التنسيق في المرحلة الأولي، وذلك لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات والاختيار الصحيح لرغبات الطلاب للكيلات بما تتناسب مع مجموعهم.

وأكد الدكتور أبو المجد فى تصريحات له، أن الجامعة أعدت 3 معامل إلكترونية للتنسيق بالجامعة يتم استخدام معمل يضم 40 جهازًا إلكترونيًا بمدينة الطلبة بالاخصاص في قاعة مكيفة تم إعدادها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور.

وما زالت الأعداد تتوافد علي المعمل دون أي شكاوى من الطلاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365