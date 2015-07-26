أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس مدينة دسوق يحيل مسئولى مستشفى فيصل للتحقيق

Google+ Print
قرر اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ إحالة المسئولين بمستشفى فيصل للتحقيق لطفح مياه الصرف الصحى ووجود مياه بغرفة الغسيل الكلوى المجاورة لدورة المياه بالدور الأرضى، وتم إبلاغ الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بذلك .

وكلف زيد المهندس أحمد بدر نائب رئيس المدينة برفع المياه وتطهير خط الصرف الخاص بالمستشفى وتكليف الإدارة الهندسية بمراجعة خط الصرف والمياه الخاصة بالمستشفى، وتقديم تقرير فنى بذلك لعدم تكرار المشكلة.

وذكر زيد: أننى وجدت عدم توافر كبسولات ليباج 4008 و كبسولات 5008 وعلى الفور تم الاتصال بالشركة الموردة وجارى توريد عدد 2000 كبسولة 4008 وعدد 1000 كبسولة 5008 وجارى التوريد وصدر أمر التوريد والاعتماد المالى.
>عامل يسلك البلاعة لشفط المياه بحجرة الغسيل الكلوي -اليوم السابع -7 -2015
>

عامل يسلك البلاعة لشفط المياه بحجرة الغسيل الكلوي

رئيس المدينة في غرفة الغسيل الكلوي -اليوم السابع -7 -2015
>

رئيس المدينة في غرفة الغسيل الكلوي

المياه في غرفة الغسيل الكلوي -اليوم السابع -7 -2015
>

المياه في غرفة الغسيل الكلوي

تسليك المياه من داخل حجرة الغسيل الكلوي -اليوم السابع -7 -2015
>

تسليك المياه من داخل حجرة الغسيل الكلوي

المياه داخل حجرة الغسيل الكلوي -اليوم السابع -7 -2015
>

المياه داخل حجرة الغسيل الكلوي

مياه داخل حجرات الغسيل الكلوي -اليوم السابع -7 -2015
>

مياه داخل حجرات الغسيل الكلوي


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365