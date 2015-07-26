بالصور.. رئيس مدينة دسوق يحيل مسئولى مستشفى فيصل للتحقيق

قرر اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ إحالة المسئولين بمستشفى فيصل للتحقيق لطفح مياه الصرف الصحى ووجود مياه بغرفة الغسيل الكلوى المجاورة لدورة المياه بالدور الأرضى، وتم إبلاغ الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بذلك .

وكلف زيد المهندس أحمد بدر نائب رئيس المدينة برفع المياه وتطهير خط الصرف الخاص بالمستشفى وتكليف الإدارة الهندسية بمراجعة خط الصرف والمياه الخاصة بالمستشفى، وتقديم تقرير فنى بذلك لعدم تكرار المشكلة.

وذكر زيد: أننى وجدت عدم توافر كبسولات ليباج 4008 و كبسولات 5008 وعلى الفور تم الاتصال بالشركة الموردة وجارى توريد عدد 2000 كبسولة 4008 وعدد 1000 كبسولة 5008 وجارى التوريد وصدر أمر التوريد والاعتماد المالى.

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عامل يسلك البلاعة لشفط المياه بحجرة الغسيل الكلوي



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رئيس المدينة في غرفة الغسيل الكلوي



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المياه في غرفة الغسيل الكلوي



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تسليك المياه من داخل حجرة الغسيل الكلوي



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المياه داخل حجرة الغسيل الكلوي



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مياه داخل حجرات الغسيل الكلوي