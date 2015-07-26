زهران: جامعة الإسكندرية تحتل المركز السابع عشر أفريقيا والثالث محليا

قال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية من بين أفضل الجامعات فى العالم، حيث يترواح تصنيفها بين 900 و1400 فى التصنيفات الدولية لجامعات العالم، التى يتجاوز عددها 12 ألف جامعة، وترتيب الجامعة على المستوى العربى يتراوح ما بين المركز العاشر والثانى عشر، وجاء ذلك خلال افتتاح النادى الصيفى.

وأضاف زهران أن الجامعة على المستوى الأفريقى تحتل المركز السابع عشر، وعلى المستوى المحلى تتبوأ مراكز ما بين الثالث والخامس، كما أن لها فروع بجنوب السودان وآخر بإنجامينا عاصمة تشاد ، مؤكداً أهمية دور التعليم الجامعى فى توطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الأنشطة الطلابية فى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب القادر على تحليل المعلومات وتطويرها واستخدامها فى تكوين أفكار إبداعية جديدة، وأكد دور الطلاب فى المشاركة فى تقديم أفكار جديدة للجامعة ودعا الطلاب إلى ترجمة أفكارهم حول نظام القبول بالجامعات إلى رؤية متكاملة لتطوير سياسة القبول بالجامعات.

وأشار إلى أن الجامعة تتيح للطلاب الفرصة فى المشاركة فى المؤتمرات والمسابقات الدولية التى تعقد فى المحافل الدولية، كما توفر الجامعة العديد من البرامج من خلال المركز الذى تم إنشاؤه هذا العام لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل الذى يعقد دورات بمركز خدمة المجتمع بسموحة إلى جانب الدورات التى ينظمها للطلاب بمختلف كليات الجامعة.