أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات إنتاجية وأعمال تطوير طرق الطور

Google+ Print
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء فى إطار أعمال التطوير الشامل لمدينة طور سيناء، حيث تفقد مشروعات رصف بمنطقة حى بدر والتى تشمل ازدواج الطريق، وإنشاء 3 حارات بكل ازدواج بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بالمدينة بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالإضافة لأعمال البلدورات والتشجير والتجميل، وبعض الأعمال الجمالية الأخرى .

كما قام المحافظ بتفقد الأعمال الإنشائية لمزرعة الثروة الحيوانية، المقدمة من جمعية الخير، والتى سيتم افتتاحها فى أعياد أكتوبر 2015، بطاقة 3000 رأس ماشية تسمين، وتتيح العديد من فرص العمل لشباب طور سيناء.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال إنشاء وتطوير ميدان جديد بمدخل مدينة طور سيناء من اتجاه شرم الشيخ - طور سيناء.

كما أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هناك تطويرا شاملا بجميع مدن المحافظة، وليس شرم الشيخ فقط حيث يتم حاليا مشروعات ضخمة بمدينة طور سيناء، كما يتم تطوير بدهب وسانت كاترين، وسيتم احداث طفرة تنموية فى كافة مدن المحافظة، بالكامل.

رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد حسين حكمدار جنوب سيناء، وفوزى همام رئيس المدينة، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير شركة المقاولون العرب بجنوب سيناء.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة