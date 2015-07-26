بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات إنتاجية وأعمال تطوير طرق الطور

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء فى إطار أعمال التطوير الشامل لمدينة طور سيناء، حيث تفقد مشروعات رصف بمنطقة حى بدر والتى تشمل ازدواج الطريق، وإنشاء 3 حارات بكل ازدواج بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بالمدينة بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالإضافة لأعمال البلدورات والتشجير والتجميل، وبعض الأعمال الجمالية الأخرى .

كما قام المحافظ بتفقد الأعمال الإنشائية لمزرعة الثروة الحيوانية، المقدمة من جمعية مصر الخير، والتى سيتم افتتاحها فى أعياد أكتوبر 2015، بطاقة 3000 رأس ماشية تسمين، وتتيح العديد من فرص العمل لشباب طور سيناء.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال إنشاء وتطوير ميدان جديد بمدخل مدينة طور سيناء من اتجاه شرم الشيخ - طور سيناء.

كما أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هناك تطويرا شاملا بجميع مدن المحافظة، وليس شرم الشيخ فقط حيث يتم حاليا مشروعات ضخمة بمدينة طور سيناء، كما يتم تطوير بدهب وسانت كاترين، وسيتم احداث طفرة تنموية فى كافة مدن المحافظة، بالكامل.

رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد حسين حكمدار جنوب سيناء، وفوزى همام رئيس المدينة، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير شركة المقاولون العرب بجنوب سيناء.

>



>