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اكتشاف فاعلية دواء شهير لعلاج هشاشة العظام فى مكافحة سرطان الثدى

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اكتشاف فاعلية دواء شهير لعلاج هشاشة العظام فى مكافحة سرطان الثدى اكتشاف فاعلية دواء شهير لعلاج هشاشة العظام فى مكافحة سرطان الثدى
توصل فريق من الباحثين بجامعتى أوكسفورد وشيفيلد الإنجليزية إلى نتائج مثيرة للغاية بخصوص أحد أدوية هشاشة العظام الشهيرة، والذى ثبت فاعليته فى مكافحة سرطان الثدى والحد من المضاعفات المصاحبة له.

وأشار الباحثون إلى أن عقار البايفوسفونيت "bisphosphonates" الذى يستخدم فى علاج هشاشة العظام قد يساهم نظرياً فى الحد من فرص وفاة الآلاف من السيدات المصابات بسرطان الثدى، والذى يصيب أكثر من 50 ألف سيدة سنوياً بالمملكة المتحدة، بنسبة تصل إلى 20%.

وأكد الباحثون أن هذا العقار قد يساهم نظرياً فى منع حدوث وفاة أكثر من 1300 سيدة من المصابات سرطان الثدى، لافتين إلى أن المثير أيضاً هو السعر الزهيد لعقار البايفوسفونيت، حيث تبلغ تكلفة القرص الواحد منه 5 بنس فقط، أى أن العلاج الشهرى لن يتعدى 2 جنيه إسترلينى.

وأضاف الباحثون أن عقار البايفوسفونيت قد ثبتت فاعليته أيضاً فى الحد من فرص انتقال وانتشار سرطان الثدى إلى العظام بنسبة 28%، وكما ثبتت فاعليته فى الحد من فرص انتكاسة المرض ومعاودة الإصابة به مرة أخرى عقب الشفاء منه بنسبة 14%.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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