للأمهات.. تعرفى على أهم ملامح الطفل المبتسر

يعانى الطفل المبتسر من بعض المشاكل الصحية، حيث يحتاج لرعاية طبية خاصة، كما تمثل نسبة ولادة أطفال مبتسرين حوالى 5 إلى 6%.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الطفل المبتسر هو الذى يولد قبل اكتمال أعضائه وتكوينه فى رحم الأم وقبل موعد ولادته الطبيعى، ويتميز الطفل المبتسر ببعض العلامات فعلى سبيل المثال يكون وزنه 2 كليو جرام أو أقل، حيث إن الوزن الطبيعى للمولود يجب أن يتراوح ما بين 3 إلى 3 كيلو نصف، وكلما قل عدد أشهر الحمل نقص وزن المولود.

وتستكمل د. نهى قائلة: "عادة يكون حجم رأس المولود المبتسر أكبر من حجم جسمه، نظرا لقلة نسبة الشحوم بجسم الطفل، وكذلك ظهور الأوعية الدموية بالجسم بصورة ملحوظة بينما الطفل الطبيعى تكون مغطاة بطبقة بيضاء سمكية والتى تحمى الطفل".

وتتابع د. نهى قائلة "من أكثر المشاكل التى يواجها الطفل المبتسر الشعور بالبرودة الشديدة، نظرا لعدم وجود شحوم، وبكائه الكثير، كما يعانى من صعوبة بالتنفس، نظرا لعدم اكتمال الجهاز التنفسى والرئة، ما يساهم فى تقليل نسبة الأكسجين المغذية للأعضاء الجسم المولود".

وأضافت د. نهى "فى حالة نزول الجنين فى الشهر الثامن يتم وضعه فى الحضانة لقياس نسبة الأكسجين بالدم وتغذيته بشكل كافٍ لتعويض قلة نسبة الشحوم والجلوس بالحضانة ولاكتمال الرئة وزنه والقدرة على تناول الرضاعة الطبيعة".

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