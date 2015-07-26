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حماس: مشعل يزور المملكة السعودية للمرة الثانية قريبًا للقاء الملك سلمان

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حماس: مشعل يزور المملكة السعودية للمرة الثانية قريبًا للقاء الملك سلمان حماس: مشعل يزور المملكة السعودية للمرة الثانية قريبًا للقاء الملك سلمان
أعلن القيادى بحركة حماس صلاح العارورى اليوم الأحد أنّ وفدًا كبيرًا لحماس سيجرى زيارة ثانية للمملكة العربية قريبًا، ومن المتوقع أن يلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف" العارورى" فى تصريحات صحفية نقلها موقع "المصدر" الإسرائيلى، اليوم أنه فى مقدمة الوفد خالد مشعل، الذى زار السعودية مؤخرًا، من أجل تأدية "العمرة".

كان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قد أعلن فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى فى الرياض أن زيارة مشعل والوفد المرافق له كانت بهدف تأدية العمرة وليس زيارة سياسية.

وأوضح الجبير أن مشعل لم يلتق خادم الحرمين، نافيًا ما تردد فى وسائل الإعلام عن حدوث أى لقاءات مع المسئولين بالمملكة.
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مصر 365

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