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وفاة أول حالة من مصابى حادث تسمم بنى سويف لطفلة 11 شهرًا

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وفاة أول حالة من مصابى حادث تسمم بنى سويف لطفلة 11 شهرًا وفاة أول حالة من مصابى حادث تسمم بنى سويف لطفلة 11 شهرًا
أكد مصدر طبى بمستشفى بنى سويف العام، وفاة طفلة تدعى مروة أحمد 11 شهرًا من سكان مدينة ببا، منذ قليل، من الحالات التى تم تحويلها من مستشفى ببا المركزى إلى مستشفى بنى سويف العام، عقب إصابتها بحالة من فقدان الوعى وارتفاع فى درجة الحرارة وقيء مستمر.

وكانت مستشفيات ببا وإهناسيا المركزى قد حولت مساء أمس 32 حالة مصابة بارتفاع فى درجة الحرارة وقىء وإسهال وغثيان وتم وضعها داخل قسم الباطنة بمستشفى بنى سويف العام.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-32-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7/2278584#.VbUDkfmqqko

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