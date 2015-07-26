حماس: اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى تصعيد خطير

اعتبر سامى أبو زهرى، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" اليوم الأحد، اقتحام اسرائيل ومستوطنيها المسجد الأقصى تصعيدا خطيرا يعكس ارتفاع وتيرة التهويد فى مدينة القدس.

وأكد أبو زهرى فى تصريح صحفى اوردته وكالة "معا" الفلسطينية أن الشعب الفلسطينى وفصائله لن يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا العدوان على المقدسات، داعيا إلى استمرار وتكثيف ظاهرة المرابطين وإلى تفعيل دور المقاومة الفردية والمنظمة.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد طالبت اليوم الأحد بتحرك عربى وإسلامى عاجل ل"إنقاذ القدس والمقدسات" على إثر مواجهات وصفت بالعنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية فى المسجد الأقصى.

وأدان البيان "اقتحام المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة لتأمين اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم".

يذكر أن مصادر فلسطينية وإسرائيلية قد ذكرت إن مواجهات وصفت بالعنيفة اندلعت صباح اليوم بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية فى المسجد الأقصى.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن عددا كبيرا من المصلين أصيبوا جراء إلقاء الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد وفى باحاته خلال ملاحقتها للمصلين الذين ردوا برشق الجنود بالحجارة والأحذية.

من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن عشرات الشبان الفلسطينيين تحصنوا داخل المسجد الأقصى خلال ساعات الليل وقاموا بجمع كميات من الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات بهدف إلقائها باتجاه قوات الشرطة والزوار.

كانت جماعات استيطانية إسرائيلية دعت إلى وصول عشرات الآلاف اليهود إلى محيط "حائط المبكى" الذى يسميه الفلسطينيون حائط البراق لأداء الصلوات بمناسبة ذكرى "خراب الهيكل"..

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