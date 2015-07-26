مستشار الرئيس الفلسطينى يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بعد اقتحام الأقصى

حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية من تداعيات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية الإرهابية المتطرفة، بقيادة وزير الاستيطان أوري اريئيل وبحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي التي قامت بالاعتداء على المصلين الذين تصدوا لعمليات الاقتحام ما أدى إلى اعتقال وإصابة العشرات منهم.

وطالب الهباش المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد باتخاذ إجراءات رادعة وفرض عقوبات بحق دولة اسرائيل بكونها دولة راعية للإرهاب وتعمل على خلق الفوضى في المنطقة من خلال إشعال حرب دينية ستطال الجميع وسيكتوى بنارها البعيد قبل القريب.

وحذر قاضى القضاة صناع القرار في دولة الاحتلال من استغلال أى محاولات تقوم بها الجماعات اليهودية المتطرفة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها من أجل فرض أمر واقع على الأرض، وصولاً للتقسيم الزمانى والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وبين أن القدس هى مفتاح الحل، والأقصى ليس وحيدًا في المعركة فهو مهجة فؤاد أكثر من مليار مسلم منتشرين في كل بقاع الأرض.

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