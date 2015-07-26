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حريق يلتهم 11 مستودعاً في صناعية رأس الخور بدبي

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حريق يلتهم 11 مستودعاً في صناعية رأس الخور بدبي حريق يلتهم 11 مستودعاً في صناعية رأس الخور بدبي

شب حريق في 11مستودعاً تحتوي على مواد سريعة الاشتعال وقابلة له  بالمنطقة الصناعية برأس الخور في دبي دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية.

وقال المقدم خبير ابرهيم عبد الرحمن سيف مسؤول فرق ال الحادث تم انقاذ 11 مستودعاً مجاورة لموقع الحادث وتبلغ مساحة المستودعات التي شب فيها النيران حوالي 40 الف قدم مربع الى جانب مساحات مفتوحة للتخزين بنفس المساحة تقربياً.

واضاف تحتوى المستودعات المحترقة على مواد سريعة الاشتعال او قابلة له ويبلغ عدد المستودعات المحترقة 11 مستودعاً.

وقال "فور ورود بلاغ باندلاع الحريق إلى غرفة العمليات، تحركت فرق الإطفاء، و تمكنت من تطويق النيران واخماد الحريق".

وأشار إلى أن "عملية الإطفاء  التي شارك فيها اكثر من 40 إطفائياً و15 الية اطفاء والية مساندة، استمرت قرابة 4 ساعات حتى استطاع رجال الدفاع المدني السيطرة على النيران ومن ثم بدأت عمليات التبريد". 
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