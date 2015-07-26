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لجنة لدراسة رفع رسوم تعرفة سيارات الاجرة في ابوظبي

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لجنة لدراسة رفع رسوم تعرفة سيارات الاجرة في ابوظبي لجنة لدراسة رفع رسوم تعرفة سيارات الاجرة في ابوظبي

يعتزم مركز تنظيم النقل بسيارات الاجرة بابوظبي  " ترانساد"، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتقييم تداعيات قرار تحرير الوقود على رسوم تعرفة سيارات الاجرة.

وقال محمد درويش القمزي  مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الاجرة بابوظبي  " ترانساد" لـ "البيان الالكتروني"  ان المركز سيعكس الزيادة المتوقعة في اسعار البنزين على التكاليف التشغيلية لسيارات الاجرة بحيث سيتم رفع واعادة النظر في رسوم عدادات "التاكسي".

واضاف : ان اقرار الزيادة في تعرفة سيارات الاجرة  سيتوقف بناء على نسبة الزيادة التي ستطرأ على سعر بيع البنزين وما اذا كان لها تأثير كبير على الكلفة التشغيلية، مشيرا الى ان المركز سيعمل على تكليف لجنة مختصة تتولى مهام متابعة وتقييم التداعيات التي قد يخلفها قرار تحرير اسعار الوقود على قطاع النقل والمواصلات بشكل عام.

ودعا القمزي  كافة فئات المجتمع الى ضرورة استخدام وسائل النقل العام لدورها في الحد من الاختناقات والازدحامات المرورية وبالتالي تخفيض ابنعاثات الكربون وحفظ وحماية البيئة.

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