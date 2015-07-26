حبس المتهمين بممارسة الرذيلة بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أول المحلة حبس "محمد.م.ت"، و"أمين.م.ع.ا" مصرى الجنسية، وشخصين يحملان الجنسية السعودية وهما "أحمد.س"، و"فهد.م" وساقطتين هما "سعاد، وصباح"، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ألقى ضباط مباحث قسم أول المحلة القبض عليهم أثناء ممارستهم الرذيلة داخل شقة بمنطقة الرجبى بأول المحلة مقابل ألف جنيه فى الليلة مع تعيين حراسة على المتهمة صباح.ا.ا داخل مستشفى المحلة العام بعد أن تم نقلها للمستشفى عقب شعورها بآلام الولادة أثناء التحقيق معها فى النيابة.

كانت النيابة قد أجرت تحقيقات مع المتهمين أمس السبت وقررت حجزهم لعرضهم اليوم الأحد لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم عرضهم على النيابة اليوم الأحد، وتبين أن المتهمة "صباح" حامل فى شهرها الأخير وأثناء التحقيق معها شعرت بآلام الوضع وتم على الفور نقلها إلى المستشفى للولادة.

وكان الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقباء أحمد السويدى وأحمد بهاء معاونا مباحث القسم تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قد تمكنوا من ضبط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بدائرة القسم مكونة من خليجيين ومصريين وساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة وتم ضبطهم بملابسهم الداخلية.

وترجع الواقعة بورود بلاغ لرئيس وحدة مباحث الآداب بالمحلة بتردد أشخاص على شقة بالمحلة وبصحبتهم سيدتين، وتم عرض المعلومات على العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قرر إعداد حملة لاستهداف الشقة. وتمكنت المأمورية من ضبط المتهمين وهم كل من "محمد.م.ت"، و"أمين.م.ع.ا" مصرى الجنسية، وشخصان يحملان الجنسية الخليجية وهما "أحمد.س"، و"فهد.م" وساقطتان هما "سعاد، وصباح"، وتم اقتيادهما بالملابس الداخلية لقسم أول المحلة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن الخليجيين تعرفا على المتهم محمد.م واتفقا معه على إحضار ساقطتين لممارسة الدعارة، واتفق المتهم "محمد.م" مع صديقه "أمين.م.ع" على إحضار الساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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