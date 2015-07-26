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اعتماد 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد 10 محطات مياه شرب بالوادى الجديد

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اعتماد 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد 10 محطات مياه شرب بالوادى الجديد اعتماد 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد 10 محطات مياه شرب بالوادى الجديد
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على اعتماد 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد 10 محطات مياه بمدن الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، مؤكدا على أن احتياج المحافظة لرفع كفاءة محطات المياه الموجودة بالمحافظة يتطلب 82 مليون جنيه.

وأضاف عشماوى أنه قد استعرض خلال لقائه باللواء سيد عشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى استعرض مشاكل محطات الصرف الصحى الجارى إنشائها منذ 10 سنوات، ولم تكتمل حتى الآن بجانب بحث تغطية كافة المناطق السكنية على مستوى المحافظة بشبكات مياه الشرب.

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مصر 365