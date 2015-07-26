والد طفلة بحادث تسمم بنى سويف:"المنظر يصعب على الكافر ومش هاسيب حق بنتى"

قال والد الطفلة "حنين أحمد جمال" إحدى الأطفال الذين تعرضوا للإغماء والغثيان ببنى سويف بعد تعاطيهم محلول معالجة الجفاف، إنه لن يترك حق ابنته، مضيفاً "منظر الأطفال فى المستشفى يصعب على الكافر ولا يوجد تحسن ملحوظ فى حالات الإصابة".

وأضاف "جمال" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، ببرنامج "ست الحسن" عبر فضائية "on tv"، :"مراتى أخذت حنين لمستشفى أهناسيا بعد تعبها والأطباء أعطوها محلول معاجلة الجفاف، بعدها شعرت بحالة من فقدان الوعى ورجعنا المستشفى المركزى اللى حولنا لمستشفى بنى سويف العام، والدكاترة حاولوا إجبار والدة الطفلة على الإقرار بإخلاء مسئولية المستشفى حال تعرض البنت لأى مخاطر بعد حصولها على المحاليل".

وأشار إلى أن ابنته تخضع تحت الرعاية بقسم الأطفال بعد تركيب تنفس صناعى لها، مطالبا وزير الصحة بمحاسبة المقصرين وإعدام المحاليل.

من جانبه قال الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن هناك 8 حالات تم احتجازها بمستشفى ببا المركزى وإهناسيا وتم نقل 5 أطفال إلى مستشفى بنى سويف، من مستشفى ببا، و3 حالات من مستشفى إهناسيا المركزى لوضعهم تحت الملاحظة المشددة بعد إصابتهم بنزلات معوية بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأن الأطفال أعمارهم تتراوح ما بين عام ونصف و4 أعوام.

وقال عزت إنه لا صحة لما نشر حول فساد محلول معالجة الجفاف الذى تم علاج الأطفال به، مؤكدا وجود رقابة مشددة على الطعوم والأمصال المحفوظة بالإدارات الصحية طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-32-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7/2278584#.VbTxbvmqqko

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