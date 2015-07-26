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رئيس مجلس إدارة المنار الدولية: تحية تقدير لليوم السابع على المبادرة

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رئيس مجلس إدارة المنار الدولية: تحية تقدير لليوم السابع على المبادرة رئيس مجلس إدارة المنار الدولية: تحية تقدير لليوم السابع على المبادرة
أشاد أحمد الحبرونى رئيس مجلس إدارة المنار الدولية بالمبادرة التى يتبناها "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية بكافة محافظات .

وقال الحبرونى أن المبادرة إن دلت على شىء فإنما تدل على احترام صحيفة اليوم السابع للمواطن أولا الذى من أهم حقوقه أن تنشر مشكلاته اليومية وهمومه على صفحات الجرائد حتى تصل للمسئول.

كما أن المبادرة هى واحدة من المبادرات الفريدة من نوعها حيث كنا نسمع عن مؤسسات أو شركات أو أشخاص يدعمون الصحف ولكن أن تدعم صحيفة كبيرة بمصر الصحف الإقليمية فهى مبادرة تستحق الإشادة والتقدير لكل العاملين بالمؤسسة وعلى رأسهم الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع

وأشار الحبرونى إلى أن جريدة المنار الدولية وكل العاملين بها يسعون بشكل مستمر لكشف أية وقائع فساد ويرصدون كل المشكلات فى كافة مراكز المحافظة وكانت الصحيفة الوحيدة التى خصصت كل صفحاتها وإصداراتها لمهاجمة الإخوان ونظامهم فى ظل تربعهم على عرش الحكم فى مصر.

وقال محمد أبو عين نائب رئيس مجلس الإدارة أنى وكل العاملين بالمنار الدولية نتقدم بخالص الشكر والتحية والتقدير لمؤسسة اليوم السابع التى تثبت يوميا إنها الصحيفة الأولى فى مصر.

وأشار أبو عين أن صحيفة المنار الدولية تصدر بشكل منتظم وقاربت أعدادها أن تصل إلى 150 عددا وهى تصدر بشكل منتظم نصف شهريا ويتخطى توزيعها نطاق أسيوط ومحافظات الصعيد وذلك لخدمة أبناء المحافظة المغتربين المقيمين بمحافظات الوجه البحرى.

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مصر 365

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