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رئيس تحرير صدى الجامعة: مبادرة اليوم السابع أعادت الحياة للصحافة الإقليمية

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رئيس تحرير صدى الجامعة: مبادرة اليوم السابع أعادت الحياة للصحافة الإقليمية رئيس تحرير صدى الجامعة: مبادرة اليوم السابع أعادت الحياة للصحافة الإقليمية
أشاد الكاتب الصحفى أيمن مصطفى رئيس التحرير التنفيذى لمجلة "صدى الجامعة"، التى تصدر من محافظة الفيوم، بمبادرة صحيفة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الاقليمية فى كافة انحاء الجمهورية، مؤكداً ان تلك المبادرة اعادت الحياة للصحف الاقليمية، كما اعادت اكتشاف المحررين بالأقاليم الذين يبذلون مجهود وافر فى الاقاليم على الرغم من المقابل المالى الضئيل الذى يحصل عليه المحررين فى تلك الصحف، والمجهود الشاق والمعاناة التى واجهوها اثناء اداء مهامهم.

وتابع أيمن مصطفى، أن مبادرة اليوم السابع، ستلقى الضوء على الصحف الإقليمية من جديد، وستعيد اكتشاف المحررين والمتدربين بالإقليم، بعد ابراز أعمالهم الصحفية، لاسيما وأن أغلب الكتاب الصحفيين الموجودين حاليا فى الصحف التى تصدر من القاهرة من خريجى الصحف الإقليمية.

وأشاد رئيس تحير التنفيذى لصدى الجامعة بالكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" لحرصه على دعم الصحف الإقليمية، فى أكبر منبر صحفى فى الوطن العربى، موضحا أن "اليوم السابع" قدم مبادرات عديدة من قبل ولم يزل يقدم، بأفكاره المتميزة وإبداعاته وابتكاراته، بداية من موقع الفيديو وموقع الصور والموقع الرياضى والموقع التعليمى، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تصدر اليوم السابع للمواقع المصرية والعربية.

وقال أيمن مصطفى وهى مجلة شهرية تصدر عن جامعة الفيوم، إن المبادرة التى أطلقتها اليوم السابع تساهم فى تطوير وتدريب صحفى وصحف المحافظات والأقاليم وتبنى وتؤسس مفهوم جديد للصحافة بتبنى مؤسسة عملاقة كاليوم السابع صحف محلية تعانى العديد من الأزمات.

وأعرب أيمن عن سعادته بالمبادرة الجديدة وأكد أنه سيكون سعيد بانضمام مجلته لمبادرة اليوم السابع.
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