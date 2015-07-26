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تعرف على الطعام المركب وأضراره

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تعرف على الطعام المركب وأضراره تعرف على الطعام المركب وأضراره
الطعام المركب، تعبير لا يعيه البعض ولا يفهم معناه جيدا، فالطعام المركب ليس نوع من الطعام قائم بذاته كما يعتقد البعض خطئا، ولكنه، طعام عادى حوله الإنسان بطريقة طهيه أو بإضافات معينة من طعام صحى وأحادى إلى طعام مركب وضار.

هذا ما يعنيه لفظ الطعام المركب، ولكن ماذا عن أضراره؟


>سؤال يطرحه البعض متسائلين عن خطر الطعام المركب، ويجيبهم الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، والذى أشار إلى أن الطعام المركب يفقد أكثر من 70% من عناصره النضرة والطازجة، ليصبح مزيجا بين نوعين أو أكثر من الطعام دون فائدة تذكر، فيسبب الكثير من الأعراض المرضية منها مشكلات المعدة والتهابها، والتلبك المعوى وعسر الهضم، وانسداد الشهية، وإضعاف المناعة وإدخال عناصر وهمية للجسم دون فائدة حقيقية.

ولكن، كيف يصبح الطعام مركبا؟


>يوضح منيسى أن الطعام يصبح مركبا عندما يضاف إليه عنصر آخر وطهيه بطريقة غير صحية، فعلى سبيل المثال الطعام المقلى بأنواعه يضاف إليه الزيت ويقلى فيه، ليصبح مركبا ويفقد عناصره، كذلك زيادة السمن والزبد للطعام المسلوق، أو إضافة الكثير من التوابل للطعام، أو تناول نوعين من البروتين أو أكثر، أو تسبيك الخضار، أو تخليل الجزر واللفت.

ولذا نصح أستاذ الجهاز الهضمى بضرورة تجنب الطعام المركب، وتناوله إما نيئا كالخضار والفاكهة والعصائر الطبيعية المعدة من الفاكهة الطبيعية، وتناول الطعام مسلوقا أو مطهى على البخار، والتوقف عن استخدام السمن أو الدقيق أو السكر، والبعد عن المخبوزات، والمخللات.

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مصر 365