إبرا: أهلا دي ماريا.. أنا باق في سان جيرمان

رحب زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان بالأرجنتيني انخل دي ماريا الذي بات على وشك الانتقال إلى النادي الفرنسي قادما من مانشستر يونايتد.

إبرا كان مستقبله مع سان جيرمان غير واضح في الأسابيع السابقة، بعدما تلاعب بالصحفيين حين قال لهم: "لتعرفوا مستقبلي اسألوا وكيلي مينو رايولا".

لكن إبرا عاد اليوم الأحد وأكد أنه مستمر مع سان جيرمان.

وقال إبرا: "أنا سعيد هنا. عقدي لازال ممتدا لعام إضافي وبالتالي أنا باق مع سان جيرمان".

وعن دي ماريا، أفصح "إنه لاعب كبير. سينضم لنا بعدة تقنيات وقدرات تمتع بها وكانت رائعة ومنحت الفرق التي مثلها الكثير".

وأتم "أرحب بصفقة دي ماريا جدا".