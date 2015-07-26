أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العقيد نشوى محمود: "المتحرشين تعلموا الدرس.. ومش هنشوف تحرش تانى"

Google+ Print
العقيد نشوى محمود: "المتحرشين تعلموا الدرس.. ومش هنشوف تحرش تانى" العقيد نشوى محمود: "المتحرشين تعلموا الدرس.. ومش هنشوف تحرش تانى"
قالت العقيد نشوى محمود بالشرطة النسائية بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، إن المتحرشين "تعلموا الدرس خلاص ومش هنشوف تحرش تانى".

وأضافت العقيد نشوى محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانتشار الأمنى الكثيف فى الشوارع وتواجد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة ساهم بشكل كبير فى تقليص ظاهرة التحرش فى .

وتابعت السيدة الملقبة بـ"صائدة المتحرشين": "لا أسعى إلى الالقاب ولا يشغلنى كثيرًا أكون أول مساعد وزير للداخلية للعنصر النسائى من عدمه، على قدر انشغالى بعملى والتفانى فيه وخدمة المواطنين وتوفير جو مناسب لبناتنا فى الشوارع.

وأوضحت العقيد نشوى محمود، بعد ضبط الشاب المتحرش فى القاهرة وتداول ذلك عبر وسائل الاعلام، لا أعتقد أن يتكرر هذا الأمر من قبل المتحرشين، ونأمل أن تختفى هذه الظاهرة تمامًا من شوارعنا، ونحن موجودون فى الشوارع ليس لمواجهة التحرش فحسب وإنما لمواجهة أي مخالفات فى الشوارع، ولن نسمح بـ"الغلط".

وقالت العقيد نشوى محمود: "أنصح الفتيات أن يأخذن حذرهن أثناء سيرهن فى الشارع ويفضل ألا يسرن فى طرق مظلمة وألا يستقللن سيارة تاكسى بمفردهن ويفضل أن يكون لديهن أشخاص آخرون أثناء سيرهن فى الشارع، وأن يضعن رقم هاتف الخاص بوالدهن أو أقرب الأشخاص إليها فى مقدمة أرقام الهواتف للاتصال بهم حال تعرضهن لمكروه، وإذا تعرضن للمضايقات عليهن أن يتعاملن بقوة ولا يهبن المتحرش.

وتابعت مسئولة العنف ضد المرأة، أقول للفتيات مارسن حياتكن بطريقة طبيعية ونحن موجدون لتأمينكن فى الشوارع، وستظل مصر دومًا بخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة