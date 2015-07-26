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فيريرا يدفع بباسم مرسي وخالد قمر لقيادة هجوم الزمالك أمام ليوبار

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فيريرا يدفع بباسم مرسي وخالد قمر لقيادة هجوم الزمالك أمام ليوبار فيريرا يدفع بباسم مرسي وخالد قمر لقيادة هجوم الزمالك أمام ليوبار

قمر ومرسي

أعلن البرتغالي جسيوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض الذي سيبدأ به مباراته أمام ليوبار الكونغولي والمقرر إقامته في وقت لاحق اليوم الأحد، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل فيريرا الاعتماد على الثنائي “باسم مرسي وخالد قمر” في خط هجوم الزمالك، في حين أشرك ثلاثة لاعبين في خط الوسط.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي، “أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وحازم إمام وعلي جبر ومحمد كوفي وحمادة طلبة في الدفاع، وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأيمن حفني في الوسط، وخالد قمر وباسم مرسي في خط الهجوم”.

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