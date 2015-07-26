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بالصور.. الموافقة على إنشاء 4 محطات وآبار مياه بقرى الشب بالوادي الجديد

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التقي اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد صباح اليوم اللواء سيد العشري رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والوفد المرافق له وذلك لعرض مشاكل الصرف الصحي وموقف المشروعات المتوقفة بالمحافظة ، حيث تم عرض مطالب المحافظة من حفر وإحلال وتجديد لعدد من  أبار وتوصيل شبكات مياه وتوفير قطع غيار للمحطات والشبكات بمراكز المحافظة الخمسة .

حيث قرر عشماوي تخصيص قطعة أرض على مساحة 300 متر لإنشاء فرع للهيئة بالفرافرة، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروعات وسرعة الانتهاء من توصيل شبكات المياه لـ 100 منزل ريفي بجناح  بعد انتهاء أعمال المباني.

من جانبه، صرح العشري خلال اللقاء أن الهيئة على استعداد لإنشاء 4 محطات و4 أبار بقرى الشب على أن يتم توفير الاعتمادات المالية من هيئة التنمية الزراعية .

ووعد المحافظ بحل مشكلة الصرف الصحي بالقري والتوابع من خلال إنشاء خزانات تحليل، وكذلك دراسة أفضل الأنظمة وأقلها تكلفة لربط الصرف الصحي بقرية جورمشين الجديدة والقديمة بمركز باريس .

وأضاف العشري أن الهيئة بصدد دراسة انشاء محطة تنقية لقري الخيروالنماء بمركز بلاط بناء علي نتائج عينات المياه بالبئر .

وقام رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي يرافقه اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بجوله تفقديه لبعض المواقع منها محطات تنقية مياه والصرف الصحى والغابه الشجرية .

 

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