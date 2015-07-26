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فرقة “بساطة” تغني بالأوبرا الآربعاء المقبل

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فرقة “بساطة” تغني بالأوبرا الآربعاء المقبل فرقة “بساطة” تغني بالأوبرا الآربعاء المقبل

تقدم فرقة “بساطة” مجموعة من أشهر أغانيها بالحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 29 يوليو.

وتقدم الفرقة أغانى .جنب الحيط ، الحقيني ، بومبوناية ، امسك حرامي ، الخروف وابلة فضيلة .

الجدير بالذكر ان فرقة بساطة تأسست في يناير 2008 بهدف التعبير عن الهوية المصرية ،وتقديم معانى عميقة فى إطار فنى مبسط من خلال اداء جماعى خالى من الآلات الإليكترونية ،ويعتمد على الوتريات والآلات الخشبية .

وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة ،واشاد بها الجمهور والنقاد .

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