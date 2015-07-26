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نقل متهمة بممارسة الدعارة بالمحلة للمستشفى لشعورها بآلام الوضع فى النيابة

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نقل متهمة بممارسة الدعارة بالمحلة للمستشفى لشعورها بآلام الوضع فى النيابة نقل متهمة بممارسة الدعارة بالمحلة للمستشفى لشعورها بآلام الوضع فى النيابة
نقلت سيارة إسعاف المتهمة "صباح ا.ا" التى تم القبض عليها وبرفقتها ساقطة أخرى ومصريين وخليجيين داخل شقة بمنطقة الرجبى أول المحلة أثناء ممارستهم الرذيلة مقابل ألف جنيه فى الليلة إلى المستشفى بعد أن شعرت بآلام الوضع أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة.

كانت قوة من قسم أول المحلة قد نقلت المتهمين إلى نيابة أول المحلة للتحقيق معهم وتبين أن المتهمة حامل فى شهرها الأخير وأثناء التحقيق معها شعرت بآلام الوضع وتم على الفور نقلها إلى المستشفى للولادة فى الوقت الذى تباشر فيه النيابة التحقيقات مع باقى المتهمين.

كانت النيابة قد أجرت تحقيقات مع المتهمين أمس السبت وقررت حجزهم لعرضهم اليوم الأحد لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقباء أحمد السويدى وأحمد بهاء معاونا مباحث القسم تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قد تمكنوا من ضبط لممارسة الدعارة داخل شقة بدائرة القسم مكونة من خليجيين ومصريين وساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة وتم ضبطهم بملابسهم الداخلية.

وترجع الواقعة بورود بلاغ لرئيس وحدة مباحث الآداب بالمحلة بتردد أشخاص على شقة بالمحلة وبصحبتهم سيدتين، وتم عرض المعلومات على العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قرر إعداد حملة لاستهداف الشقة.

وتمكنت المأمورية من ضبط المتهمين وهم كل من "محمد.م.ت"، و"أمين.م.ع.ا" مصرى الجنسية، وشخصان يحملان الجنسية الخليجية وهما "أحمد.س"، و"فهد.م" وساقطتان هما "سعاد، وصباح"، وتم اقتيادهما بالملابس الداخلية لقسم أول المحلة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن الخليجيين تعرفا على المتهم محمد.م واتفقا معه على إحضار ساقطتين لممارسة الدعارة، واتفق المتهم "محمد.م" مع صديقه "أمين.م.ع" على إحضار الساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

النيابة تحقق مع متهمين ضبطوا يمارسون الدعارة داخل شقة فى المحلة
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