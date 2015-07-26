غرق الطفل الخامس فى حمام سباحة شهد مصرع 4 فى رمضان بقرية سياحية بسفاجا

لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه غرقا داخل حمام سباحة إحدى القرى السياحية الشهيرة بسفاجا والتى شهدت منذ أقل من 20 يوما غرق 4 أطفال فى نفس حمام السباحة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من مباحث شرطة سفاجا يفيد بتعرض الطفل بترك عصام فكرى البالغ من العمر 8 سنوات غرقا فى إحدى فنادق سفاجا، وتم نقله لمستشفى فى محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لإسفيكسيا الغرق.

وقال والد الطفل الذى يعمل طبيبا بشريا بمحافظة أسيوط، إن من حاول إنقاذ نجله هو أجنبى وليس مصريا وأن حمام السباحة ليس حوله أى منقذين وأنه سمع صراخ وعويل الأطفال وذهب مسرعا لحمام السباحة وجد نجله مستلقٍ على ظهره وهناك سائح أجنبى يحاول إنقاذه بالإسعافات الأولية.

يذكر أن فندق بريما لايف الكائن شمال مدينة سفاجا قد شهد فى نهاية شهر رمضان المبارك فاجعة بعد غرق 4 أطفال فى حمام السباحة كل اثنين منهما شقيقين وتم إلقاء القبض على مدير الفندق وأحد المنقذين وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد لمدير القرية.

ومن المقرر أن تستدعى نيابة سفاجا الجزئية فى غرق الطفل الخامس الذى تعرض للغرق أمس السبت المسئول عن الفندق بعد حبس للمدير ومساءلته عن الواقعة.