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مصدر بشرطة الآثار:صور عمود مرنبتاح التقطت أثناء نقله من المطرية لـ"القلعة"

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أكد مصدر بشرطة السياحة والآثار أن الصورة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لعمود الملك مرنبتاح ابن الملك رمسيس الثانى تم التقاطها أثناء نقله من موقعه السابق بالمطرية إلى القلعة فى عهد الدكتور زاهى حواس.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصور قديمة موضحا أن العمود تم نقله بعد أن وصلت معلومات بمحاولة سرقته آنذاك، مؤكدا أن العمود تم وضعه منذ نقله فى القلعة وحتى الآن.

يذكر أن الملك مرنبتاح هو ابن الملك رمسيس الثانى من زوجته الثانية إيزيس نوفرت وهو رابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

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