3 طرق سريعة للتخلص من التهابات اللثة "الفقافيق" أبرزها الطحينة

يعانى البعض من ظهور بثرة داخلية تظهر على اللثة الداخلية للفم، والتى تسبب الكثير من الألم ليجد المريض صعوبة فى تناول الطعام والمشروبات وحتى التحدث.

الدكتور سعد خالد أخصائى الجلدية أكد أن هذه البثور أو "الفقافيق" تسبب الكثير من الألم، لأنها تظل ملتهبة لفترة طويلة تتعدى اليوم الواحد، والتأخر فى علاجها بشكل سريع يساعد على زيادة الالتهاب.

وهنا نصح الدكتور سعد بثلاث طرق طبيعية سريعة تخلصك من فقافيق الفم والتخلص من هذا الألم الشديد الذى يزيد تدريجيا كلما مر عليه الوقت دون علاج، ولفت أخصائى الجلدية إلى ضرورة تنظيف الفم جيدا بالمياه والمضمضة خلال اليوم أكثر من مرة قبل الشروع فى استخدام إحدى تلك الطرق:

- وضع مسحة من الطحينة والمفضل أن تكون جافة فيقل الألم تدريجيا ويلتئم الالتهاب، ويكرر الأمر كل ساعتين على مدار اليوم حتى التخلص تماما من الالتهاب.

- وضع إسبرين وتفتيته على مكان الالتهاب، ولكن يفضل استشارة طبيب قبل الشروع فى هذه الطريقة حتى لا يتعارض مع بعض المرضى بأمراض مزمنة.

- المضمضة بمغلى القرنفل المطهر للفم والذى يخلصه من البكتيريا والفطريات، كل ساعتين على مدار اليوم.