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بالفيديو والصور .. أول ظهور لبطلة كليب "سيب إيدى" بملابس السجن

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بالفيديو والصور .. أول ظهور لبطلة كليب "سيب إيدى" بملابس السجن بالفيديو والصور .. أول ظهور لبطلة كليب "سيب إيدى" بملابس السجن
بدأت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف العجوزة، نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهمة رضا الفولي، بطلة كليب “سيب أيدي”، على حكم حبسها سنة مع الشغل بتهمة التحريض على نشر الرذيلة والفسق.

كانت محكمة جنح العجوزة، قد قضت بحبس بطلة ومخرج كليب سيب أيدي، وموديل ظهر بالكليب، سنة لكل منهم ومراقبة مدة مماثلة.

من جانبه، أكد وائل سعيد، محامى المتهمة رضا الفولي، أنه لم يترافع أمام محكمة العجوزة، وطلب إحالتها للمحكمة الاقتصادية لنظرها، باعتبارها مختصة، ولم ترد المحكمة على طلبه، مشيرا إلى أنه سيفجر مفاجأة أمام محكمة الاستئناف ستغير مسار القضية بجلسة اليوم.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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