ننشر كراسة شروط حجز الـ5 آلاف قطعة أرض لمحدودى الدخل فى 10 مدن جديدة

حصل اليوم السابع على كراسة الشروط الخاصة بحجز 5 آلاف قطعة أرض التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة وهى "السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والعبور، والسادات، والصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة".

وكانت فروع بنك التعمير والإسكان، قد شهدت اليوم إقبال كبير من قبل المواطنين وذلك لشراء كراسات شروط حجز الأراضى.

- قبل طرحها بالبنوك.. "اليوم السابع" ينشر خرائط وأماكن 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة.. 494 قطعة بالحى 32 فى العاشر من رمضان.. 622 قطعة بالحى السكنى السادس بمدينة بدر.. و200 قطعة بـ"السادات"