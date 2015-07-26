اتحاد المصريين بأوروبا يدعو لتخليد قناة السويس الجديدة بعملة ورقية جديدة

ناشد اتحاد المصريين فى أوروبا، الدولة المصرية، ضرورة تحقيق أقصى استفادة من مناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة لبث طاقة إيجابية جديدة لدى الشعب المصرى، ومد المزيد من الجسور بين المصريين المغتربين ووطنهم الأم.

وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم الأحد، إن الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد وممثلاً عن باقى الأعضاء، أطلق مبادرة تحت عنون (قناة السويس الجديدة.. مشروع كل مصرى)، موجها الدعوة للمصريين جميعا فى الداخل والخارج، للاشتراك فى مسابقة تصميم عملة ورقية (بنكنوت)، تجسد افتتاح قناة السويس الجديدة، بحيث تختار جهات الدولة ذات الصلة أفضل هذه التصميمات ويتم طباعتها بمقاييس أمنية عالية وتداولها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تخليد تلك اللحظة فى ضمير الشعب المصرى وغرسها فى العقل المجتمعى سعيا لإعلاء الوطنية وإذكائها فى الشعور العام وخلق حالة من الأمل والتفاؤل والثقة بالنفس.

وأوضح الدكتور أحمد سمير خير الله، أمين عام الاتحاد، أن المبادرة تستهدف إشراك القنصليات والسفارات المصرية فى دول العالم المختلفة، وذلك بنشر مسابقة أخرى بين أبناء المصريين المغتربين فى كل دولة لتصميم حملة دعائية للترويج لمصر والإشارة إلى نجاح المصريين فى حفر القناة، مؤكدا إن ربط أبناء المغتربين المصريين بالوطن الأم بغض النظر عن جنسيتهم الحالية هو خطوة هامة على طريق الاستفادة من خبراتهم، والتى تحتاجها البلاد وهى تخطو خطوات الإصلاح الاقتصادى المنشود.