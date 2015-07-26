تفجير سيارة ملغومة أمام بوابة فندق فى مقديشو ومقتل 6 مواطنين

قال ضابط بالشرطة الصومالية أن تفجيرا بسيارة ملغومة نفذه انتحارى على ما يبدو وقع عند بوابة فندق فى مقديشو اليوم الأحد.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن حركة الشباب المتشددة تنفذ تفجيرات وهجمات بالرصاص تستهدف مسئولين وغيرهم فى العاصمة ضمن مسعاها للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.

وقال الرائد نور أوسوبل لرويترز "فجر انتحارى سيارة ملغومة عند بوابة فندق الجزيرة."

وأضاف أن من السابق لاوانه معرفة ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى.

فيما ذكرت مصادر أمنية سقوط 6 قتلى على الأقل جراء الهجوم.

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