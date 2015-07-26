في يوم ميلاده - باسم مرسي.. شعره أبعده عن بتروجيت وقصة 6 ساعات لمقابلة مرتضى

( إعادة نشر ) أداء ممتاز قدمه باسم مرسي مهاجم الزمالك في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم أصبح من خلاله رأس الحربة الأول في القلعة البيضاء وأحد أفضل المهاجمين في المسابقة.

وفي يوم ميلاده (26 يوليو) الذي يتم فيه عامه الـ24 يعيد FilGoal.com نشر قصته التي ابتعد فيها عن بتروجيت بسبب شعره وانتقل للزمالك بعد ظهوره مع المنتخب.

باسم مرسي انتقل للزمالك الصيف الماضي قادما من الإنتاج الحربي بعد أن سجل معه 10أهداف الموسم الماضي جعلته ينضم لمنتخب مصر والذي سجل معه أول أهدافه الدولية في شباك جامايكا بالمباراة الودية مايو 2014.

باسم مرسي قبل أن ينتقل للإنتاج الحربي كان مهاجما لفريق بتروجيت في الموسم قبل الماضي مع المدير الفني السابق له مختار مختار وسجل معه 4 أهداف في دوري 2012-2013 من بينهم هدف رائع في شباك الإسماعيلي.

لكن مختار مختار المدير الفني لبتروجيت قرر الاستغناء عنه مجانا في نهاية الموسم والسبب أنه يرى أن اللاعب الشاب بات يهتم بشعره أكثر من اهتمامه بكرة القدم ليرحل باسم مرسي عن الفريق البترولي.

قبل بداية الموسم الماضي وتحديدا قبل نهاية القيد بيومين ذهب باسم مرسي للإنتاج الحربي وطلب من إسماعيل يوسف أن يتدرب مع الفريق.

ويقول إسماعيل يوسف "طلب مني التدرب وأعجبت بطريقة لعبه لكنني عدت وأخبرته أن الإنتاج لا يدفع رواتب كبيرة فكان رده أنه فقط يريد لعب كرة القدم".

تألق باسم مرسي مع الإنتاج الحربي وهبوط الفريق للدرجة الثانية جعل إسماعيل يوسف يعرض على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انضمام اللاعب للفريق الأبيض.

يحكي يوسف قائلا:"بالفعل تحدثت مع المستشار مرتضى منصور بشأن اللاعب وطلب مني أن يأتي لمقابلته".

"ذهب باسم وظل منتظرا مرتضى منصور 6 ساعات أسفل منزله وفي النهاية رحل لأن المستشار مرتضى لم يقابله".

"بعد تألقه مع المنتخب وتسجيله هدفا في جامايكا، هاتفني المستشار مرتضى وسألني عن اللاعب الذي عرضته عليه من أجل الانضمام للزمالك".

"ومن هنا انضم باسم للزمالك".

ويحتل باسم حاليا صدارة هدافي فريقه متصدر الدوري الممتاز برصيد 17 هدفا سجلها في 29 مباراة، كما سجل هدفا في مباراته الأخيرة مع الفراعنة كان في شباك تنزانيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.