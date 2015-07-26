رسميا - الزمالك يطلب ضم ظهير المقاولون

أرسل الزمالك عرضا رسميا إلى المقاولون العرب، لطلب ضم شريف علاء ظهير أيسر الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب الزمالك من المقاولون تحديد المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، في حال الموافقة على العرض الأبيض.

وكان شريف علاء قد أكد في تصريحات سابقة لـFilGoal.com أن الزمالك والأهلي يتفاوضان لضمه.

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يذكر أن الزمالك ينتظر الاجتماع مع إدارة المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ضم محمد سالم نجم هجوم فريق الذئاب.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بضم محمد عادل جمعة الظهير الأيسر للمصري البورسعيدي هذا الصيف.