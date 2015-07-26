بالفيديو.. باحثون يطورون عقارا جديدا يكافح الملاريا بجرعة واحدة

طور باحثون بجامعة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، مركبا طبيا يسمى " Nnv 048 " يساهم فى علاج مرضى الملاريا، والحد من انتقال عدواه بجرعة واحدة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" أن نجاح التجربة يمثل خطوة متقدمة فى طريق مكافحة هذا المرض الفتاك، الذى يصيب سنويا نحو مليونى شخص بالعالم بمعدل طفل كل 45 ثانية فى القارة الأفريقية، بحسب أرقام المنظمات الدولية.

وأثبتت تجربة تطوير المركب الطبى الجديد نجاحا مذهلا فى علاج المرض، حيث إن المركب ذو الجرعة الواحدة فقط يدمر ويقطع دورة طفيلى الملاريا قبل اكتمالها مما يمهد للقضاء على المرض فى جذوره، ومن المتوقع أن ينقذ العقار الأطفال المعرضين للملاريا فى أفريقيا.



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