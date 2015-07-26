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هجوم إرهابى على ثكنة عسكرية فى ولاية باتنة الجزائرية

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هجوم إرهابى على ثكنة عسكرية فى ولاية باتنة الجزائرية هجوم إرهابى على ثكنة عسكرية فى ولاية باتنة الجزائرية
ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية اليوم الأحد، أن إرهابيين هاجموا الليلة الماضية ثكنة تابعة للجيش الوطنى الشعبى فى بلدة وادى الشعبة تقع على بعد أكثر من عشرة كيلومترات من بلدة رئيسية فى باتنة.

وقال الموقع نقلا عن مصدر وصفه بالموثوق إن مجموعة كبيرة من الإرهابيين هاجمت الثكنة باستخدام مدافع الهاون، كما تم إتلاف كابلات الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى المنطقة، وردت قوات الجيش عليهم حيث سمع دوى تبادل لإطلاق النيران فى الظلام، مشيرا إلى وقوع ثلاث إصابات خفيفة، وأضاف الموقع الإخبارى أن الجيش استخدم المروحيات لملاحقة الإرهابيين.
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