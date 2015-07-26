الأكراد يستعيدون السيطرة على عدة نقاط من أيدى تنظيم " داعش " بريف حلب

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية - اليوم الأحد - استعادة السيطرة على عدة نقاط من أيدى مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى غرب بلدة " صرين " بريف حلب.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن وحدات الحماية الكردية تمكنت من السيطرة على هذه النقاط بعد اشتباكات استمرت عدة أيام مع مسلحى "داعش" ، موضحة أن هذه النقاط تشمل " المجبلة والإذاعة وتلة شويحة وشيخ صالح".

وأضافت أن هذا التقدم يمثل تراجعا لتنظيم "داعش" المتطرف فى ريف حلب لصالح القوات الكردية، وتسيطر القوات الكردية على شريط يمتد من شمالى شرقى سوريا إلى مدينة عين العرب (كوباني) على الحدود السورية التركية، بالإضافة إلى بلدة عفرين فى أقصى الشمال الغربى .