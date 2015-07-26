أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأكراد يستعيدون السيطرة على عدة نقاط من أيدى تنظيم " داعش " بريف حلب

Google+ Print
الأكراد يستعيدون السيطرة على عدة نقاط من أيدى تنظيم " داعش " بريف حلب الأكراد يستعيدون السيطرة على عدة نقاط من أيدى تنظيم " داعش " بريف حلب
أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية - اليوم الأحد - استعادة السيطرة على عدة نقاط من أيدى مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى غرب بلدة " صرين " بريف حلب.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) ، أن وحدات الحماية الكردية تمكنت من السيطرة على هذه النقاط بعد اشتباكات استمرت عدة أيام مع مسلحى "داعش" ، موضحة أن هذه النقاط تشمل " المجبلة والإذاعة وتلة شويحة وشيخ صالح".

وأضافت أن هذا التقدم يمثل تراجعا لتنظيم "داعش" المتطرف فى ريف حلب لصالح القوات الكردية، وتسيطر القوات الكردية على شريط يمتد من شمالى شرقى سوريا إلى مدينة عين العرب (كوباني) على الحدود السورية التركية، بالإضافة إلى بلدة عفرين فى أقصى الشمال الغربى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017