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وفاة محمد العربى المسارى نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق

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وفاة محمد العربى المسارى نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق وفاة محمد العربى المسارى نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق
أعلن اتحاد الصحفيين العرب، عن وفاة الصحفى المغربى محمد العربى المسارى، نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب فى دورة 1996، عن عمر يناهز 79 عاما بعد معاناة مع المرض خلال الشهور الأخيرة من حياته .

وأضاف الاتحاد، فى بيان له، أن الصحافة المغربية والعربية فقدت واحدا من أبرز فرسانها فى عقود ما بعد الاستقلال، موضحا أن الراحل كان ينتمى لحزب الاستقلال وعين وزيرا للاتصال لمدة عامين فى عام 1998، واقترن اسمه بجريدة العلم.

وذكر اتحاد الصحفيين العرب، أن خبر وفاة المسارى جاء ليشكل صدمة مؤلمة لكل أطياف الشعب المغربى وأحبائه على امتداد الوطن العربى خاصة، مضيفا أن الفقيد كان يحظى باحترام كل الفرقاء والحلفاء على حد سواء.

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مصر 365