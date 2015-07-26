“الإدارية العليا” تتنحى عن نظر طعن أستاذ بجامعة المنيا على قرار عزله

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، التنحى عن نظر الطعن المقام من الدكتور أحمد محمد عبد الحافظ الأستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة المنيا على قرار مجازاته بالعزل من وظيفته، لاستشعارها الحرج .

وكان رئيس جامعة المنيا قد أحال الطاعن إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من خروج على القوانين والقيم والتقاليد الجامعية بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة من خلال كاميرا الإنترنت مع شخص آخر قام بالتسجيل له، وأن الفيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى فى 13 سبتمبر 2012.

وبجلسة 23 أبريل 2013، قضى مجلس التأديب بمعاقبته بالعزل من الخدمة وأقام المجلس قضاءه على أن المخالفة المسندة إلى المحال ثابتة فى حقه من مناظرة القرص المدمج الذى انطوى على أفعال مخلة بالآداب العامة تعد خرقاً لجميع الأعراف والقيم الإنسانية.