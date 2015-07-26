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بالصور.. جمع توقيعات أهالي الأقصر علي أطول علم مصري وإهدائه للسيسي

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بالصور.. جمع توقيعات أهالي الأقصر علي أطول علم مصري وإهدائه للسيسي بالصور.. جمع توقيعات أهالي الأقصر علي أطول علم مصري وإهدائه للسيسي

جمع توقيعات أهالي الأقصر علي أطول علم مصري

أعلن مسئولو الاتحاد المصري للمعاقين ومؤسسة 2020 ، اليوم الأحد، عن البدء في جمع توقيعات أهالي محافظة الأقصر علي أطول علم مصري سيتم إهدائه للرئيس عبدالفتاح قبل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقالت مرفت السمان رئيس اتحاد لجمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة ومنسق المبادرة أن كل محافظة سيكون لها نصيب من العلم تجمع عليها توقيعات الأهالي مشيرة إلي أن الجزء الخاص بمحافظة الأقصر سيحمل اسم الشهيد النقيب مصطفي حجاجي ابن قرية الشغب بمركز إسنا الذي استشهد ثاني أيام عيد الفطر خلال الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء .

وأشارت السمان إلي أن مبادرة أطول علم مصري علي مستوي العالم ينفذها اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة 2020 بهدف تصميم أطول علم مصري علي مستوي العالم حيث يبلغ طوله 3 كم وعرضه 4.2 مترا بإجمالي مساحة قدرها 12 ألف مترا و150 سم من القماش، وسيكون علم تجميعي من الـ 27 محافظة علي مستوي الجمهورية بواقع 450 مترا لكل محافظة.

تابعت :” هذا العلم سوف يضم 1000 توقيع من الأشخاص ذوي الاعاقة بكل محافظة وسوف يتم اهدائه للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح قناة السويس الجديدة للتعبير الرمزي عن مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية في هذا الافتتاح التاريخي للقناة الجديدة ، كما يعتبر هذا العلم هو الأطول علي مستوي العالم وسوف يتم التقدم به لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 

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