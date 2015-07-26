النيابة العامة: 797 عضوًا جديدًا يحلفون اليمين 2 أغسطس المقبل

حددت النيابة العامة، الأحد 2 أغسطس المقبل، لحلف دفعة النيابة الجديد اليمين القانونية، بالمقر الجديد للنيابة في مدينة الرحاب بشرق القاهرة.

ومن المقرر حضور مراسم حلف اليمين، القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، ونائبا العموم المساعدان، زكريا عبد العزيز، ومصطفى سليمان، وقيادات النيابة العامة.

يحضر مراسم الحفل 797 عضوا، المقبولين للعمل بالنيابة العامة، بدرجة معاون نيابة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2012، وكذلك خريجي كلية الشرطة الراغبين في الانتقال للنيابة.

وقال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، إنه من المقرر عقب حلف اليمين، توزيع أعضاء النيابة الجدد على النيابات الجزئية بمختلف محافظات الجمهورية حسب احتياجات كل منها، مع مراعاة مبدأ التوطين، والتوزيع طبقا لمحل الإقامة.