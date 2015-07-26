لزيادة طاقتك ونشاطك.. إديها بليلة وفريك وما تزودهاش علشان تحافظ على وزنك

كثير من الأشخاص يجهلون أهمية تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، رغبة منهم فى عدم زيادة وزنهم حيث يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول الأطعمة المحتوية عليها مثل البليلة والفريك لكى يستفيد الجسم من الطاقة وزيادة نشاطه.

وحول ذلك تقول الدكتورة نورهان غانم، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحى، إنه يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول نظام غذائى صحى متوازن وضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية والضارة بالصحة بحيث يجب أن تتضمن وجبات الطعام الأساسية وجود عنصر الكربوهيدرات المعقدة مثل الفريك والبليلة والأرز البنى ودقيق القمح الكامل نظرًا لأنها تساهم فى أمداد الجسم بالطاقة والنشاط.

وتستكمل د.نورهان قائلة: "تحتوى الأغذية الغنية بالكربوهيدرات على مجموعة من الفيتامينات المفيدة مثل فيتامين B والذى يقلل من الشعور بالكسل وقلة النشاط والحركة ما ينعكس ذلك على أداء واليومى للأشخاص".

وتتابع د.نورهان قائلة: "يمثل تناول الأشخاص للمأكولات البحرية خاصة السلمون والسردين أهمية فى زيادة النشاط والتخلص من الكسل نظرًا لأنها تحتوى على قدر كبير من الأوميجا 3 والذى يساهم فى أمداد الجسم والمخ بالدهون الصحية المفيد التى يحتاجها الشخص وكذلك لتقوية ذاكرته وتنشيطها".

وأضافت د.نورهان قائلة: "يجب على الأشخاص تناول الأغذية المحتوية على الكربوهيدرات المعقدة بشرط عدم الإفراط فى تناولها لتفادى زيادة الوزن لكنه يجب الحرص على تناولها".