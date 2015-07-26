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انتهاء موسم حازم إمام المحلي مع الزمالك إلا في حالة واحدة فقط

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انتهاء موسم حازم إمام المحلي مع الزمالك إلا في حالة واحدة فقط انتهاء موسم حازم إمام المحلي مع الزمالك إلا في حالة واحدة فقط

وفقا للعقوبة الموقعة على لاعب نادي الزمالك حازم إمام فإنه لن يشارك في أي مباراة محلية مع الفريق بالموسم الحالي إلا في حالة واحدة فقط.

اتحاد الكرة أوقف حازم 3 مباريات بعد واقعة تعديه بالضرب على رمضان صبحي في مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

وبالتالي، ووفقا للوائح اتحاد الكرة، فإنه سيغيب عن المباريات الـ3 القادمة لفريقه في الموسم بأكمله وليس الدوري فقط.

مما يعني غيابه عن مواجهتي طلائع الجيش ووادي دجلة في الدوري، ومباراة حرس الحدود في دور الـ16 لكأس المقرر لها يوم 14 أغسطس المقبل.

وبالتالي لن يشارك حازم مع الزمالك محليا الموسم الحالي إلا في حالة تأهل القلعة البيضاء لدور الـ8 من البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الأخيرين.

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