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ما تقلقيش لو بتعانى من تكيسات المبايض ممكن تخلفى

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ما تقلقيش لو بتعانى من تكيسات المبايض ممكن تخلفى ما تقلقيش لو بتعانى من تكيسات المبايض ممكن تخلفى
تكيسات المبايض من أكثر الأمراض النسائية انتشارا، والتى تؤثر بشكل سلبى على حياة السيدات، ويشعرها بأنها ستصبح غير قادرة على الإنجاب.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: "هل يوجد علاج لتكيس المبايض؟" .

أجاب الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، قائلا إنه ليس هناك علاج لهذا المرض، ولكن هناك علاج للأعراض المصاحبة له، كالآتى:
>1- ظهور الشعر الخشن فى الجسم، يكون علاجها عن طريق أخذ حبوب تساعد على تقليل إفراز الهرمون الذكورى، وهذا العلاج يتطلب 6 أشهر.
>2- اضطرابات فى مواعيد الدورة الشهرية من أهم أعراض تكيسات المبايض والتى يمكن علاجها عن طريق أخذ حبوب منع الحمل وحبوب أخرى، لكن حسب وزن المريضة وذلك فى حالة انتظام هرمون الجسم.
>3- زيادة الوزن مرتبطة بالإصابة بتكيس المبايض، وتتسبب فى التعرض لاضطرابات فى إفراز الهرمونات، ولذلك ينصح بالتخلص من هذا الوزن الزائد مع ممارسة الرياضة بشكل يومى، وذلك للحد من تكيسات المبايض.
>4- لعلاج تأخر الإنجاب بسبب تكيس المبايض يتم إعطاء المريضة منشطات.

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مصر 365