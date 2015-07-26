التعليم: 5 آلاف طالب متظلم بالثانوية اطلعوا اليوم على كراسات إجاباتهم

قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن 5 آلاف طالب وطالبة ضمن المتظلمين من نتائجهم فى الثانوية العامة اطلعوا اليوم على كراسات إجاباتهم على مستوى جميع الكنترولات، لافتا إلى أن الطلاب كتبوا ملاحظاتهم على كراسة الإجابة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الكراسات والنظر فى الملاحظات التى تقدم بها الطالب.

كانت وزارة التربية والتعليم تلقت حتى أمس السبت قرابة الـ12 ألف تظلم من طلاب الثانوية بواقع ما يقرب من 38 ألف كراسة إجابة تم التظلم عليها.

>