أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. أول ظهور لبطلة كليب سبب إيدى بملابس السجن

Google+ Print
بالفيديو.. أول ظهور لبطلة كليب سبب إيدى بملابس السجن بالفيديو.. أول ظهور لبطلة كليب سبب إيدى بملابس السجن
بدأت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف العجوزة، نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهمة رضا الفولي، بطلة كليب “سيب أيدي”، على حكم حبسها سنة مع الشغل بتهمة التحريض على نشر الرذيلة والفسق.

كانت محكمة جنح العجوزة، قد قضت بحبس بطلة ومخرج كليب سيب أيدي، وموديل ظهر بالكليب، سنة لكل منهم ومراقبة مدة مماثلة.

من جانبه، أكد وائل سعيد، محامى المتهمة رضا الفولي، أنه لم يترافع أمام محكمة العجوزة، وطلب إحالتها للمحكمة الاقتصادية لنظرها، باعتبارها مختصة، ولم ترد المحكمة على طلبه، مشيرا إلى أنه سيفجر مفاجأة أمام محكمة الاستئناف ستغير مسار القضية بجلسة اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين