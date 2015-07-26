«الطرق»: 50% تخفيض على إصدار بطاقات نول

أعلنت إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات عن تخفيض يصل إلى (50%) على تكاليف إصدار بطاقات نول وذلك بهدف إسعاد الجمهور من واستقطاب أعداد إضافية لاستخدام وسائل المواصلات العامة المتمثّلة بالمترو والحافلات العامة والترام ووسائل النقل البحري. سيبدأ التخفيض من تاريخ 26 يوليو وحتى 24 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات بأن التخفيض سيشمل جميع أنواع بطاقة نول الشخصية الزرقاء حيث ستكون تكلفة إصدارها (35) درهما بدلا من (70) درهما وستكون تكلفة إصدار بطاقة نول الشخصية الذهبية (45) درهما بدلا من (80) درهما وبطاقة نول الشخصية ذات الأشكال المميزة للدرجة العادية ستكون تكلفة إصدارها (65) درهما بدلا من (100) درهم، بينما ستكون تكلفة إصدار بطاقة نول الشخصية ذات الأشكال المميزة للدرجة الذهبية (65) درهما بدلا من (110) دراهم.

وأكد العوضي بأن نسبة الزيادة في بيع بطاقات نول الشخصية في النصف الأول من العام الجاري بلغت (160%) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الزيادة في بيع تصاريح بطاقات نول (94%) في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال: "إن تحقيق مثل هذه الزيادة في بيع مثل هذا العدد من بطاقات نول يعني أن الأهداف، التي وضعتها الهيئة لإطلاق مثل هذه المبادرات، بدأت فعلا تتحقق على أرض الواقع لتسهيل استخدام وسائل المواصلات العامة أمام الجمهور وتشجيعهم على ارتيادها.

وأضاف العوضي: "إنّ ارتفاع مستوى اقتناء بطاقات نول يعكس نجاح الهيئة في زيادة شراكتها مع الجمهور من خلال هذه الخدمة، كما يعدّ هذا التوجّه مؤشراً على زيادة الإقبال على استخدام المواصلات العامة، وكذلك خدمة المواقف مدفوعة الأجر التابعة للهيئة."

وتابع مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات بالتأكيد على حرص الهيئة الدائم على تطوير خدماتها لتلبية احتياجات عملائها، حيث وسّعت استخدامات بطاقات نول للدفع الموحّد على خطوط حافلات عبر المدن، وأن الهيئة بصدد تطبيق خطة لزيادة نطاق استعمال البطاقة في مجالات أخرى بجانب المواصلات العامة والتي سيُعلنُ عنها في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد طرحت، في الحادي عشر من نوفمبر من العام الماضي بالتزامن مع تشغيل ترام دبي، باقات جديدة من الاشتراكات اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والسنوية في بطاقة نول، تتيح لمستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة الحصول على خصومات في التعرفة وصلت إلى (47%)، كما وسّعت الهيئة شريحة المستفيدين من الحصول على خصم بنسبة (50%)

من قيمة التعرفة لتشمل إلى جانب الطلبة، فئتي الضمان الاجتماعي (الحاصلين على المساعدات الاجتماعية)، وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم (60) عاما من المواطنين والمقيمين بعد أن كانت تقتصر على المواطنين في السابق.

ويمكن الحصول على أنواع مختلفة من بطاقات نول مكاتب بيع التذاكر في محطات المترو، مكاتب بيع التذاكر في محطات الحافلات العامة، الموقع الالكتروني لنول www.nol.ae وتطبيق "المواصلات العامة" على الهواتف الذكية.

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