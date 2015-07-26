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محامى بطلة كليب "سيب إيدى" يدفع ببطلان التحريات وانعدام أركان الجريمة

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محامى بطلة كليب "سيب إيدى" يدفع ببطلان التحريات وانعدام أركان الجريمة محامى بطلة كليب "سيب إيدى" يدفع ببطلان التحريات وانعدام أركان الجريمة
استمعت هيئة محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد وأمانة سر صابر صبحى إلى مرافعة وائل سعيد محامى المتهمة رضا الفولى بطلة كليب سيب إيدى، حيث دفع ببطلان التحريات وانعدام أركان الجريمة بالنسبة للمتهمة، مشيرا إلى أنه طلب من محكمة أول درجة التى أصدرت الحكم بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وقدم وائل سعيد محامى المتهمة حافظة مستندات تتضمن سى دى عن اعتراف المتهم الهارب وائل الصديقى للإعلامى وائل الإبراشى بأنه من صنع ونشر الكليب على الانترنت، كما قدم محامى المتهمة رضا الفولى سى دى قديما للمطرب سعد الصغير مع راقصة فى فرح شعبى وقد غرمته المحكمة وقتها 300 جنيه.

كما قدم معتز عيد محامى المتهم الثانى رزق رمضان الموديل الذى ظهر بالكليب رخصة تثبت أنه ممثل وقدم 9 ثوانٍ كمشاركة فى الكليب ولم يعلم بنشره.

ظهرت المتهمة رضا الفولى داخل قفص الاتهام بملابس سجن النساء، وظلت تدعو وتصلى أثناء مرافعة محاميها فى القضية.

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مصر 365

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