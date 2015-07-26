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مقتل 14 من مسلحى تنظيم داعش و3 من الشرطة العراقية فى بعقوبة

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مقتل 14 من مسلحى تنظيم داعش و3 من الشرطة العراقية فى بعقوبة مقتل 14 من مسلحى تنظيم داعش و3 من الشرطة العراقية فى بعقوبة
أعلنت الشرطة العراقية اليوم الاحد مقتل 14 من تنظيم داعش وثلاثة من الشرطة فى حادثين منفصلين فى بعقوبة مركز محافظة ديالى 57 كم شمال شرقى بغداد.

وقالت المصادر إن قوة من متطوعى الحشد الشعبى اشتبكت مع عناصر من داعش فى منطقة جبال حمرين شمال شرقى بعقوبة تمكنت خلالها من قتل 14 من التنظيم بينهم قيادات عربية وأجنبية .

وأوضحت أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت لدى مرور دورية للشرطة العراقية فى قرى الجزيرة فى قضاء المقدادية شمال شرقى بعقوبة ما اسفر عن مقتل ثلاثة من الشرطة وإصابة اثنين اخرين.

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