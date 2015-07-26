وصول سفينة إماراتية ثانية تحمل مساعدات إنسانية إلى ميناء عدن

وصلت سفينة إماراتية ثانية تحمل مساعدات إنسانية إلى ميناء عدن اليمنى، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الأحد.

جدير بالذكر أنه صلت إلى ميناء عدن فى ساعة مبكرة من صباح أمس، سفينة تابعة لدولة الإمارات على متنها مولد كهربائى يستطيع تشغيل الكهرباء فى محافظات عدن ولحج وأبين.

وأوضح المهندس خليل عبدالملك مدير كهرباء عدن لموقع هنا عدن الاخبارى إنه وباهتمام شخصى من الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولى عهده الشيخ محمد بن زايد تم التوصل إلى اتفاق بأن يشترى الهلال الأحمر الأماراتى معدات محطة 22 مايو لصالح مؤسسة الكهرباء بعدن وتكون محطة مملوكة للمؤسسة مع دفع تكاليف التشغيل والصيانة لمدة عام كامل من جانب الإمارات.