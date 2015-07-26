قوات مكافحة الإرهاب العراقية تدخل جامعة الأنبار غربى مدينة الرمادى

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من دخول جامعة الأنبار غربى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق قبل ظهر اليوم الأحد واشتبكت مع مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى داخلها وتعمل على رفع العبوات الناسفة تمهيدا لدخول القوات العراقية والتقدم باتجاه حى التأميم بمدينة الرمادى.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات تواصل تقدمها على الرغم من تحصينات أقامتها عصابات داعش عبارة عن ثلاثة خنادق متداخلة وزرع كثيف للعبوات الناسفة والأسلاك الشائكة، ووضعت فيها نخبة مقاتليها واتخذتها مركزا لعمليات التنظيم فى الرمادى.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد سعد معن أن هناك تخبطا كبيرا لعصابات داعش ومحاولات لهروب مسلحيها بعد دخول قوات مكافحة الإرهاب إلى مبانى جامعة الأنبار.

وأشار معن - فى تصريح صحفى اليوم - إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم من محاور أربعة حول الرمادى فى توقيت متزامن .. مؤكدا أن قوات الشرطة الاتحادية والجيش والتشكيلات الأمنية لديهم عازمون على تحقيق النصر فى الأيام المقبلة، واعتبر تحرير جامعة الانبار سيضيق الخناق على الإرهابيين.

كانت القوات العراقية المشتركة بدأت يوم الإثنين 13 يوليو عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى، وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة العميد يحيى رسول عبد الله انطلاق عملية تحرير الأنبار، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر، حيث تم فى المرحلة الأولى للعملية عزل مدينتى الفلوجة والرمادى وفرض طوق أمنى حولهما وقطع خطوط إمداد داعش بالأنبار ومع سوريا.